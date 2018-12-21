Фоззи
Рим Куарона – черно-белое чудо
Игорь Семиволос
На кого Трамп оставляет Сирию
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
Андрей Смирнов
Путин наврал с три короба

Лондонский аэропорт возобновил работу после 32 часов простоя, вылета ожидают тысячи пассажиров

Сегодня, 09:04
263
Цей матеріал також доступний українською

Тысячи пассажиров ожидают вылета

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт Гатвик возобновил работу после 32 часов простоя.

Как сообщает ВВС, в аэропорту приземлился рейс из Шанхая.

Отмечается, что пока вылет самолетов и посадка на рейсы ограничены.

В здании аэропорта остаются тысячи пассажиров. Полиция продолжает поиски операторов беспилотников и сами устройства, из-за которых Гатвик прекратил принимать и отправлять самолеты.

Ранее главный операционный директор Гатвика заявил, что с момента закрытия аэропорта должны были вылететь 120 тысяч человек.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе. В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не видят в инциденте признаков терроризма.

Рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. В залах ожидания находились тысячи человек.

Теги:   Дроны Аэропорт Лондон

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 07:32

article_img
Мэттис в письме Трампу объяснил причину своей отставки

Читайте также

Научпоп

Сегодня, 07:03

article_img
Популярнее Иисуса. Почему взрослые не перестают верить в Деда Мороза, - исследование
События

Вчера, 21:42

article_img
Два цвета Зеленого Клина. Как столетие назад украинцы Дальнего Востока пытались объявить национальную автономию
Гаджеты

Вчера, 21:00

article_img
10 лучших гаджетов в подарок на Новый год 2019

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться