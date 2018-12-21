Лондонский аэропорт более суток не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов Сегодня, 01:43 264 Цей матеріал також доступний українською К устранению проблемы в аэропорту Британии привлекут армию

Лондонский аэропорт уже более 24 часов не принимает и не отправляет рейсы из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе, и, как передает ВВС, Гатвик будет закрыт еще около суток.

"Взлетно-посадочная полоса будет закрыта в течение ночи четверга, и ожидается, что она будет закрыта в пятницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, Гатвик не возобновит работу до тех пор, пока не найдут злоумышленников, управляющих беспилотниками. Их поисками занимаются более 20 нарядов полиции. В Скотланд-Ярде считают эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не видят в инциденте признаков терроризма.

По данным ВВС, полиция Лондона рассматривает попытку сбить беспилотник. Также сообщается, что к устранению проблемы в аэропорту Британии привлекут армию. Эта помощь может быть выражена в виде направления на место инцидента военных, использования армейских вертолетов и машин.

"Полиция графства Сассекс запросила помощь и содействие, и мы задействуем вооруженные силы для того, чтобы оказать им требуемую помощь, чтобы они смогли разрешить ситуацию с использованием дронов в аэропорту Гатвик", - говорится в сообщении.

Аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву). Ночью взлетно-посадочную полосу открыли, но через 45 мин снова закрыли, так как дроны вернулись.

В результате рейсы, направлявшиеся в Гатвик, были перенаправлены в другие аэропорты. Многие пассажиры, чьи рейсы должны были вылететь из аэропорта, провели несколько часов в самолетах, но так и не смогли покинуть аэропорт. По данным СМИ, в залах ожидания находится около 11 тысяч человек.

Согласно британскому законодательству, беспилотные летательные аппараты должны держаться в радиусе километра от границ аэропортов. За подобные выходки нарушителям грозит 5 лет тюрьмы.