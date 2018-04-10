Лондон возобновил расследование смерти ключевого свидетеля по делу Магнитского

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Александр Перепиличный умер возле своего дома
Фото: The Telegraph

Александр Перепиличный умер возле своего дома

Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли возобновил расследование дела о внезапной смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного, ключевого свидетеля дела Сергея Магнитского.

Об этом сообщает BBC.

44-летний Александр Перепиличный был найден мертвым возле своего дома в английском городе Уэйбридж, графство Суррей, в ноябре 2012 года.

Местная полиция заявила, что его смерть наступила по естественным причинам. Согласно данным судебно-медицинских экспертиз, не было обнаружено признаков "участия третьей стороны или умышленного убийства".

Последующие токсикологические тесты обнаружили в организме Перепиличного следы редкого яда, который, возможно, был использован для его убийства.

Перепиличный умер через несколько месяцев после заключения договора о страховании жизни на суму 8,5 млн фунтов стерлингов.

Перепиличный был ключевым свидетелем дела о хищении миллионов из российского бюджета, которое раскрыл аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.

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Сергей Магнитский в 2009 году был арестован по обвинению в помощи главе фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев предварительного заключения он умер в больнице Следственного изолятора №1 города Москва.

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