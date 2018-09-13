Лондон счел оскорбительным интервью россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Официальный представитель премьер-министра Великобритании назвал лживым и оскорбительным интервью двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в применении химического оружия в Солсбери.
"Ложь и вопиющая фальсификация в интервью телеканалу, финансируемом российским государством, являются оскорбительными. Еще более важно, что они оскорбительны для жертв этого ужасного нападения и их близких", - сказал пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters.
В британском правительстве подчеркнули, что Лондон приложит все возможные усилия для задержания подозреваемых и привлечения к ответственности в Великобритании, в случае если они снова выедут за пределы России.
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Напомним, что 13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".
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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери.
5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.
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