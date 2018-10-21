21 октября 2018, воскресенье

Лондон поддержал решение Трампа о разрыве ракетного договора с Россией

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Гэвина Уильямсона, Россия превратила договор в насмешку

По словам Гэвина Уильямсона, Россия превратила договор в насмешку

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение США о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

"Наш близкий и длительный союзник - это, конечно, США, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести четкий сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал он, пишет Financial Times.

По словам министра, Россия сделала из ракетного договора насмешку и нарушила договоренности.

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - сказал министр.

Он добавил, что теоретически выступает за сохранение ДРСМД, но у Кремля нет воли к выполнению соглашения.

Напомним, Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире. позже там добавили, что Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.

 

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове