Лондон поддержал решение Трампа о разрыве ракетного договора с Россией

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение США о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.
"Наш близкий и длительный союзник - это, конечно, США, и мы решительно поддерживаем США в том, чтобы настойчиво донести четкий сигнал: России следует уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал он, пишет Financial Times.
По словам министра, Россия сделала из ракетного договора насмешку и нарушила договоренности.
"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - сказал министр.
Он добавил, что теоретически выступает за сохранение ДРСМД, но у Кремля нет воли к выполнению соглашения.
Напомним, Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В ответ на это в МИД РФ заявили, что главный мотив расторжения договора – мечта США об однополярном мире. позже там добавили, что Россия примет ответные меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.
Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.
Журнал Новое Время №38
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