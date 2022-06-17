Британия одобрила экстрадицию Ассанжа в США 17 июня, 12:44 Цей матеріал також доступний українською В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы (Фото:Peter Nicholls/Reuters)

Глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

Как сообщили в Министерство внутренних дел Великобритании, у него есть 14 дней, чтобы обжаловать это решение, пишет ВВС.

По словам министра, суды пришли к выводу, что экстрадиция не будет «несовместима с его правами человека» и что в США «с ним будут обращаться надлежащим образом».

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10 декабря Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Перед этим суд Великобритании постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован из-за опасений по поводу его психического здоровья.

Ассанжу грозит в США до 175 лет лишения свободы.

В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму, где его обвиняют в сексуальном насилии, однако он успел укрыться в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался в течение семи лет.



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В 2019 году его лишили убежища в диппредставительстве за нарушение международных конвенций и агрессивное поведение.

После этого британская полиция арестовали Ассанжа по запросу США.

Американский Минюст обвиняет его в преступном сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы Пентагона.

Секретная информация, похищенная американским военным Брэдли Мэннингом, была обнародована на сайте WikiLeaks, основанном Ассанжем в 2006 году.

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