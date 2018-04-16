Лондон не планирует новых ударов по Сирии – глава МИД Британии

Союзники рассмотрят возможность ответных мер в Сирии в случае повторения химической атаки

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в данный момент нет предложений о нанесении новых ударов по территории Сирии.

В то же время в интервью ВВС Джонсон отметил, что в случае возможного применения химического оружия в Сирии в будущем Британия и союзники изучат возможные ответные меры.

"Несомненно, мы с союзниками изучим варианты", - сказал британский министр.

По его словам, целью совместной атаки США, Британии и Франции было направить сигнал "хватит" применению химического оружия.

Джонсон также добавил, что режим Башара Асада "не настолько глуп, чтобы устроить еще одну химическую атаку".

Он подчеркнул, что удары по Сирии не смогли переломить ход конфликта в стране.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

Все подробности об авиаударах по Сирии читайте в спецтеме НВ.