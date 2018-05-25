Лондон начал расследование из-за звонка российских пранкеров главе МИД Британии

В Британии начали расследование в связи со звонком российских пранкеров министру иностранных дел Борису Джонсону.

Об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.

Российские пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Разговор продолжался 18 минут.

Во время звонка обсуждались отношения Великобритании и России, а также отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило тот факт, что с пранкерами говорил именно Борис Джонсон.