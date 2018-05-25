Лондон начал расследование из-за звонка российских пранкеров главе МИД Британии

В Британии начали расследование в связи со звонком российских пранкеров министру иностранных дел Борису Джонсону.
Об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.
"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.
Российские пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Разговор продолжался 18 минут.
Во время звонка обсуждались отношения Великобритании и России, а также отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило тот факт, что с пранкерами говорил именно Борис Джонсон.
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