25 мая 2018, пятница

Лондон начал расследование из-за звонка российских пранкеров главе МИД Британии

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Лондон расследует звонок российских пранкеров Борису Джонсону

Лондон расследует звонок российских пранкеров Борису Джонсону

В Британии начали расследование в связи со звонком российских пранкеров министру иностранных дел Борису Джонсону.

Об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.

Российские пранкеры позвонили Джонсону от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Разговор  продолжался 18 минут.

Во время звонка обсуждались отношения Великобритании и России, а также отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило тот факт, что с пранкерами говорил именно Борис Джонсон.

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