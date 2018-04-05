Лондон: Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи России

Юлия Скрипаль пришла в сознание спустя три недели после отравления

Гражданка РФ Юлия Скрипаль, которую вместе с отцом, бывшим российским военным разведчиком, отравили в британском Солсбери, отказалась от предложения о помощи со стороны посольства России, заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Как передает Радио Свобода, Юлии передали предложение о консульской помощи России, но на данный момент она ею не воспользовалась.

Напомним, что 5 апреля полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.