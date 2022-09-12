Признали их «антиправительственными». Логопедов из Гонконга осудили из-за картинок с овцами, Amnesty International призывает освободить их из-под стражи 12 сентября, 16:51 Учебники логопедов (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

В Гонконге пять логопедов приговорены к 19 месяцам лишения свободы за «антиправительственные» изображения в учебниках. Их обвинили в подстрекательстве к государственному мятежу из-за того, что на иллюстрациях овечки боролись с волками. Об этом сообщает Reuters.

Судья окружного суда Квок Вай Кин заявил, что подсудимые должны быть наказаны «не из-за публикации или слов, а из-за их вреда или риска причинения вреда разуму детей». Все обвиняемые были членами Всеобщего союза логопедов Гонконга, который, по словам судьи Квок, «был очевидно создан для политических целей».

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Фото: REUTERS/Tyrone Siu

В книгах упоминаются массовые протесты в поддержку демократии в Гонконге в 2019 году. Также упомянут случай с 12 протестующими за демократию, сбежавших из Гонконга на катере в 2020 году, но их схватила китайская береговая охрана. А в одной из книг волки хотят захватить деревню и съесть овец, которые, в свою очередь, начинают сопротивляться.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Один из осужденных во время заседания процитировал лидера Движения за гражданские права США Мартина Лютера Кинга, который сказал, что «бунт — язык тех, кого не слышат». В настоящее время логопеды находятся под стражей. Суда они ждали 13 месяцев.

Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Гонконга немедленно освободить пятерых логопедов, заявив, что использование «архаических» законов о мятеже было «наглым актом репрессий». «Написание книг для детей не является преступлением, и попытка рассказать детям о недавних событиях в истории Гонконга не является попыткой подстрекнуть к восстанию», — говорится в сообщении организации.

Недавно правительство Китая наказало 27 работников государственного издательства за серию рисунков в школьных учебниках по математике, ведь иллюстрации детей были «безобразными».

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