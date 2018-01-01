Люксембург планирует сделать общественный транспорт полностью бесплатным Сегодня, 14:19 37 Цей матеріал також доступний українською Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом Фото: pixabay.com

Власти Люксембурга намерены с лета 2019 года сделать проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах полностью бесплатным.

Местные власти считают, что так смогут улучшить экологическую обстановку и снизить количество пробок в столице страны, сообщает The Guardian.

Герцогство страдает от серьезных пробок. В стране живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч жителей соседних стран ежедневно приезжают сюда на работу.

Чтобы решить проблему, Люксембург начал плавный переход к новой системе. Летом правительство разрешило детям и подросткам до 20 лет пользоваться общественным транспортом бесплатно. Для остальных поездка стоит два евро за два часа, которых достаточно, чтобы объехать всю страну.

The Guardian отмечает, что Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. Полностью бесплатный общественный транспорт есть во многих странах, но только на уровне городов, а не целого государства.

Площадь Люксембурга - 2586,4 километра. Государство считается одним из самых маленьких в Европе.