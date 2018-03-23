Люди выпрыгивали из окон, огонь уничтожил десятки машин. Во Вьетнаме горел небоскреб, есть жертвы

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В Хошимине горел жилой комплекс
Фото: VnExpress

В Хошимине горел жилой комплекс

Во вьетнамском Хошимине произошел масштабный пожар в многоэтажном жилом комплексе Carina Plaza.

Как сообщает VnExpress, погибли по меньшей мере 13 человек, еще 14 пострадали.

По предварительным данным огонь начался в подвале, где находится автопарковка, и распространился на здание. Очевидцы сообщили о взрыве перед началом пожара. Людям приходилось выпрыгивать из окон. Многие пытались спуститься из окон по простыням и лестницам.

На парковке сгорели дотла десятки машин, также огонь охватил около 150 мотоциклов.

Отмечается, что жилой комплекс состоит из шести домов. Высота каждого из них – от 14 до 20 этажей.

Точная причина пожара пока не сообщается. На месте работают спасатели. Они эвакуируют жильцов из здания.

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