Любовь к нации и языку. Посол Норвегии в Украине рассказал о схожести двух стран Сегодня, 21:25 227 Цей матеріал також доступний українською Уле Терье Хорпестад, посол Норвегии в Украине Фото Наталья Кравчук / НВ

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад отметил, что за время своей работы на этой дипломатической должности нашел немало общих черт между украинским и норвежским обществами. Об это он рассказал в комментарии журналу Новое Время.

"У нас много общего. Я узнаю многие чувства в украинской душе, которые мы тоже испытываем в Норвегии. Любовь к природе, любовь к своей нации, к языку, к своим традициям и культуре - вот то, что нас объединяет", - отметил Уле Терье Хорпестад.

Он также назвал обретение Норвегией независимости в 1905 году самым важным событием в истории своей страны.

"К этому мы шли 500 лет. С 1389‑го по 1814‑й мы были союзным государством с Данией. А с 1814 по 1905 год у нас была уния со Швецией. И только в 1905 году мы получили полную независимость, и это, конечно, для Норвегии очень важно", - подчеркнул посол.

В ответ на вопрос о том, что ему больше всего нравится в Украине, а что раздражает, Уле Терье Хорпестад сказал: "Мне больше всего нравятся люди. Украинцы очень гостеприимные и теплые люди, эмоциональные. Это люди, которые любят свободу и независимость и очень открытые".

С другой стороны, признал дипломат, его раздражают, киевские пробки и некоторые украинские дороги, "хотя там и есть некий прогресс".

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.