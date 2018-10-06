Любителям шоколада стоит готовиться к дефициту на рынке какао-бобов - Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что рост потребления шоколада в России привел к тому, что на рынке какао образовался дефицит в 50 тысяч тонн.

По данным агентства, рост потреблени шоколада в РФ превышает в четыре раза общемировой рост.

"Мы ожидаем дальнейшего роста рынка шоколада в России. Это определенно повышает мировой спрос на какао бобы", - заявил менеджер шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья.

Также в статье напоминается, что в последние годы в мире наблюдалось перепроизводство какао.

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