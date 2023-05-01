Она оспаривает. Британское правительство выставило Лиз Трасс счет на $15 тысяч за пропавшие из резиденции тапочки, халаты и продукты 1 мая, 10:35 Лиз Трасс (Фото:www.facebook.com/LizTrussMP)

Лиз Трасс выставили счет £12 тысяч ($15 тысяч) за тапочки, банные халаты, продукты питания и напитки, которые исчезли из загородной резиденции Чивнинг-хаус, когда она была министром иностранных дел Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Предполагается, что Трасс получила счета из офиса кабинета министров три-четыре недели назад и оспаривает некоторые из них. По ее словам, часть счетов касается использования помещений резиденции и питания, когда она работала с чиновниками.

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Другие части счета касаются приема друзей и семьи, которые она оплатит, как и ожидалось. Также Трасс должна заплатить за замену пропавших халатов, что, как предполагается, составит около 120 фунтов стерлингов.

По словам одного из источников, Трасс использовала Чивнинг-хаус как «мини No 10» (резиденция премьер-министра — ред), «проводя встречи со своим окружением, которые часто превращались в вечерние вечеринки».

В то же время представитель Трасс заявил, что она «всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Чивнинг».

Лиз Трасс 20 октября объявила об отставке с поста премьера, заявив, что «не может выполнить мандат, на основе которого была избрана Консервативной партией, учитывая сложившуюся ситуацию».

Трасс избрали новым премьером Британии 5 сентября. Она обещала «снижать налоги с первого дня» в должности.



Назначенный Трасс министр финансов Кваси Квартенг в сентябре объявил о новом бюджете, который предусматривал самое масштабное за последние полвека снижение налогов. Решение вызвало падение фунта до рекордного минимума и критику со стороны МВФ. 14 октября Трасс уволила Квартенга, а часть экономического пакета, в частности, снижение налога на прибыль для бизнеса, была отменена.



19 октября в отставку ушла министр внутренних дел Суэлла Браверман, заявив, что она отправила официальный документ коллеге со своей личной электронной почты, нарушив правила. В письме премьеру она написала об опасениях по поводу «направления, в котором движется правительство», и заявила, что они «нарушили ключевые обещания, данные избирателям».