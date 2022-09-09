Лиз Трасс провела переговоры с будущим королем Карлом III
Лиз Трасс встретилась с королевой Елизаветой II за день до ее смерти (Фото:Jane Barlow/Pool via REUTERS)
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела переговоры с будущим королем Карлом III.
Об этом сообщает CNN.
Будущий король Карл III сообщил премьер-министру, что смерть королевы наступила в 4:30 по местному времени (6:30 по киевскому времени.
В свою очередь, Лиз Трасс сообщила, что провела специальную встречу с министрами, на которой обсуждалась смерть королевы Елизаветы II.
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О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.
Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.
Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.
На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.
Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус.
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