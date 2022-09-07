Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину

7 сентября, 03:35
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Лиз Трасс провела переговоры с Владимиром Зеленским (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Лиз Трасс провела переговоры с Владимиром Зеленским (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Новоизбранная премьер-министр Великобритании Лиз Трасс приняла приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.

Комментируя первый разговор лидеров Британии и Украины, в офисе Лиз Трасс заверили, что британская поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Отмечается, что Зеленский и Трасс также обсудили возможности еще более ограничить возможности диктатора Владимира Путина использовать энергетику как оружие шантажа против Украины и Европы.

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6 сентября Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании. Королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство. Борис Джонсон официально передал Трасс пост.

Накануне стало известно, что Трасс, которая занимала должность министра иностранных дел, победила на выборах внутри Консервативной партии бывшего канцлера казначейства Риши Сунака.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.

В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Великобритания Война в Украине Владимир Зеленский Лиз Трасс Война России против Украины

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