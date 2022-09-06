Вспомнила о Джонсоне и российской агрессии. Главное из первой речи Лиз Трасс на посту премьера Британии 6 сентября, 20:16 Лиз Трасс на Даунинг-стрит 6 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, выступила на Даунинг-стрит с первой короткой речью в статусе премьер-министра Великобритании. НВ собрал главное из выступления Трасс.

Как и накануне, новая глава британского правительства вспомнила о своем предшественнике Борисе Джонсоне и отметила, что он осуществил Brexit, обеспечил вакцинацию от COVID-19 и противостоял российской агрессии, а также был премьером, чьи действия имели чрезвычайно значимые последствия.



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Трасс перечислила приоритеты, на которых намерена сосредоточиться. Она анонсировала «смелый план» по развитию экономики за счет снижения налогов и реформ, пообещала уменьшить налоги, позаботиться о строительстве больниц, школ, дорог и широкополосной связи. Также Трасс намерена разобраться с энергетическим кризисом, который, как она подчеркнула, вызван путинской войной, и на этой неделе принять меры в отношении счетов за электроэнергию и обеспечения будущего энергоснабжения. Новая премьер пообещала позаботиться о том, чтобы люди могли посещать врачей и получать необходимые услуги Национальной службы здравоохранения.



Новая лидер тори отметила, что Великобритания сталкивается с серьезными препятствиями, вызванными ужасной войной России против Украины и последствиями COVID-19.

«Мы превратим Британию в нацию стремлений, с высокооплачиваемыми работами и безопасными улицами, где всем и везде доступны возможности, которых они заслуживают… Нашу страну построили люди, которые добиваются своего. У нас есть огромный потенциал таланта, энергии и решимости. Я уверена, что вместе мы сможем перенести трудности, восстановить экономику и стать современной блестящей Британией, которой, я уверена, можем быть», — сказала она.

6 сентября Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании. Королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство. Борис Джонсон официально передал Трасс пост.

Накануне стало известно, что Трасс, которая занимала должность министра иностранных дел, победила на выборах внутри Консервативной партии бывшего канцлера казначейства Риши Сунака.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



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