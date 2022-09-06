Лиз Трасс назначила ключевых министров в новое правительство 6 сентября, 23:07 Кот Ларри на Даунинг-стрит (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник, 6 сентября, назначила ключевых министров.

Как сообщает The Guardian, министром иностранных дел вместо самой Трасс стал Джеймс Клеверли, который с июля занимал пост министра образования, а до этого работал под началом Трасс в МИД на должности государственного министра (первого замминистра).



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Министром обороны остался Бен Уоллес, который занимал этот пост с 2019 года.

Министром внутренних дел стала Суэлла Браверман, которая до этого была генеральным прокурором и тоже претендовала на пост премьера, но после проигрыша поддержала кандидатуру Трасс, пишет Sky News.

Канцлером казначейства (министром финансов) назначен Кваси Квартенг, который ранее был министром по делам бизнеса. Министром здравоохранения и заместителем премьера стала Тереза Коффи, которая до этого была министром по вопросов труда и пенсионного обеспечения. Как сообщает The Guardian, Квартенг и Коффи — близкие союзники Лиз Трасс.



Должность министра юстиции получил Брэндон Льюис, который до этого был министром по делам Северной Ирландии.

6 сентября Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании. Королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство. Борис Джонсон официально передал Трасс пост.

Накануне стало известно, что Трасс, которая занимала должность министра иностранных дел, победила на выборах внутри Консервативной партии бывшего канцлера казначейства Риши Сунака.



Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



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