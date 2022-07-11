Глава МИД Британии Лиз Трасс поборется за кресло премьера страны

11 июля, 03:52
Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Затем поборется за кресло премьер-министра страны.

Об этом сообщает Sky News.

Таким образом, Трасс стала десятым кандидатом, официально заявившим о своем участии в гонке.

Глава МИД заявила, что в случае победы начнет «снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

Видео дня
Читайте также:

Саджид Джавид и Джереми Хант (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo; REUTERS/Henry Nicholls/File Photo) Бывшие министры. В Британии появились два новых кандидата на должность премьера

«Неправильно сейчас повышать налоги», — сказала она, отметив, что отменит повышение налога на национальное страхование, которое произошло в апреле. По ее словам, налоговая система должна способствовать привлечению бизнеса и инвестициям в Британию.

Отмечается, что 46-летнюю Лиз Трасс давно называют потенциальной преемницей действующего премьера Бориса Джонсона, объявившего о своей отставке. Опросы показывают, что она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Читайте также:
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Джонсон уходит, поддержка остается?

Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Великобритания Борис Джонсон Украина-Великобритания Лиз Трасс

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Россия останется там, где она есть. Какие гарантии безопасности может получить Украина?

Несмотря на нашу уверенность в победе Украины, должны признать, что перспективы будущей победы или образ этого мирного соглашения на сегодняшний день не до конца определены

10 июля, 22:36
Мнения
Павел Баев
Норвежский политолог
Единственная надежда России. В чем заключается стратегия Путина

Путин, стремясь сломить единство Запада, топит российскую экономику

10 июля, 12:25
Мнения
Дмитрий Цыганков, когнитивный директор Fozzy Group (Фото:Дмитрий Цыганков / Facebook)
«Ничего нельзя было доставить» /
В Fozzy Group раскрыли секрет, как компания справилась с кризисом поставок
10 июля, 11:48
Ритейл/Недвижимость
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X