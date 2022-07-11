Глава МИД Британии Лиз Трасс поборется за кресло премьера страны 11 июля, 03:52 Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что будет участвовать в конкурсе на должность лидера Консервативной партии. Затем поборется за кресло премьер-министра страны.

Об этом сообщает Sky News.



Таким образом, Трасс стала десятым кандидатом, официально заявившим о своем участии в гонке.

Глава МИД заявила, что в случае победы начнет «снижать налоги с первого дня» своего премьерства.

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«Неправильно сейчас повышать налоги», — сказала она, отметив, что отменит повышение налога на национальное страхование, которое произошло в апреле. По ее словам, налоговая система должна способствовать привлечению бизнеса и инвестициям в Британию.

Отмечается, что 46-летнюю Лиз Трасс давно называют потенциальной преемницей действующего премьера Бориса Джонсона, объявившего о своей отставке. Опросы показывают, что она пользуется популярностью среди членов Консервативной партии.

Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

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