Смелый план и друг Борис Джонсон. Что сказала Лиз Трасс в речи после победы на выборах премьера — главное 5 сентября, 16:25 Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании (Фото:Peter Nicholls/Reuters)

Новым премьер-министром Великобритании в понедельник, 5 сентября, избрана министр иностранных дел Лиз Трасс. НВ собрал главное из заявления Трасс после победы.

О Джонсоне

Лиз Трасс сказала, что для нее честь стать лидером тори, и что она прошла «одно из самых длинных собеседований в истории». Она отдала дань уважения своим соперникам, а также предшественнику Борису Джонсону, назвав его своим другом.

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«Борис, вы добились Brexit. Вы разгромили Джереми Корбина, вы распространили вакцину. И вы противостояли Владимиру Путину. Вами восхищаются от Киева до Карлайла», — заявила она, и после небольшой паузы в зале начались аплодисменты.

О своих планах

Трасс пообещала «руководить как консерватор», представить «смелый план» по снижению налогов и укреплению экономики после пандемии COVID-19, справиться с энергетическим кризисом и решить долгосрочные проблемы, связанные с энергоснабжением.

«Я позабочусь о том, чтобы мы использовали фантастические таланты Консервативной партии, наших блестящих членов парламента и коллег, наши великолепных советников… всех активистов и членов [Консервативной партии] по всей стране. Потому что, друзья мои, я знаю, что мы выполним обещанное, выполним и еще раз выполним», — сказала новоизбранная лидер консерваторов.

О предстоящих выборах

Новая премьер пообещала обеспечить «большую победу» Консервативной партии на выборах в 2024 году и назвала политсилу «величайшей политической партией на Земле». Как пишет The Guardian, ее слова должны развеять слухи о планах Трасс провести досрочные выборы. Издание также сообщает, что более важными будут слова Трасс во вторник, 6 сентября, после аудиенции у королевы Елизаветы II, во время которой ее попросят сформировать правительство.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину с начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он оставался на должности до избрания нового лидера политсилы.



В обращении к украинцам Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



С 5 июля в британском правительстве и правящей Консервативной партии началась волна отставок, а министры призвали Бориса Джонсона добровольно уйти с поста.



Скандал разгорелся после того, как член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.



Незадолго до отставки первых министров Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что того информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.



Как британский премьер Борис Джонсон поддерживал Украину и за что его полюбили украинцы https://www.youtube.com/embed/7dLuX7iiOBk

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