Ливийский маршал Хафтар намерен продолжать бои за Триполи Сегодня, 14:32 80 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / GORAN TOMASEVIC REUTERS / GORAN TOMASEVIC

Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар, ведущий наступление против признанного ООН правительства в Триполи, намерен продолжать боевые действия.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По словам военачальника, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока «ополченцы» в столице не сложат оружие.

При этом он отметил, что целью является политическое решение конфликта в стране.

По словам маршала, «проблема в Триполи — проблема безопасности».

Хафтар предложил амнистию бойцам в Триполи, которые сложили оружие, заявив, что им будет разрешено «вернуться домой в целости и сохранности».

Он также подверг критике спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе, который ранее заявил, что это североафриканское государство за счет своих собственных средств «убивает себя».

«Саламе делает безответственные заявления. Он не был таким раньше, он изменился. Из беспристрастного и честного посредника он стал предвзятым», — считает Хафтар.

Напомним, наступление Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром, на Триполи началось 4 апреля. Их целью является свержение правительства Ливии.

Несмотря на призыв ООН прекратить боевые действия в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан, Хафтар приказал своим войскам продолжить наступление на Триполи.

После свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурентных вооруженных лагерей.

Правительство национального согласия Ливии сформировали при посредничестве ООН и Европы. ЛНА во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи.

В прошлом месяце Хафтар оправдывал наступление на Триполи тем, что борется с «частными ополченцами и экстремистскими группировками», которые, по его словам, получают влияние в столице при премьер-министре страны Файезе Сарадже.