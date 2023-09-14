До 20 тыс. погибших в Ливии. Почему наводнения стали такими разрушительными и что происходит в городе Дерна, где смыло в море целые кварталы — фото
Масштаб разрушений в наиболее пострадавшем городе Дерна (Фото:REUTERS/Esam Omran Al-Fetori)
Количество жертв катастрофических наводнений в Ливии может превысить 20 тыс. человек: уже сейчас более 5 тыс. человек считаются погибшими, еще 10 тыс. — пропавшими без вести.
Таковы последствия шторма Даниэль, который ударил по северо-восточному побережью Ливии 9−10 сентября. Как отмечает CNN, по масштабу разрушений это стихийное бедствие может стать одним из самых смертоносных за всю историю наблюдений в Северной Африке.
Больше всего пострадал 100-тысячный город Дерна, расположенный на побережье Средиземного моря напротив Греции. Сильные дожди вызвали разлив рек, которые разрушили две дамбы и несколько мостов неподалеку от города — именно из-за разрушенных плотин сокрушительные потоки хлынули в Дерну, смывая в море целые районы города. Масштаб катастрофы увеличил тот факт, что самый тяжелый удар стихии произошел ночью. Наводнения также нанесли катастрофический удар по ряду других городов на северо-востоке Ливии вплоть до Бенгази — среди них Аль-Байда, Аль-Мардж, Тобрук, Такенис, Аль-Баяда.
Репортажи международных СМИ, свидетельства спасателей и гуманитарных организации, работающих в пораженных регионах Ливии, шокируют масштабом трагедии. Спасательные команды днями собирают у побережья тела погибших, которых выносит море, а также ищут их под завалами, пытаясь предотвратить распространение эпидемий и инфекционных болезней.
«Тела везде: в домах, на улицах, в море. Куда бы вы ни отправились, вы найдете мертвых мужчин, женщин и детей. Погибли целые семьи», — сказал Associated Press Эмад аль-Фалах, гуманитарный работник из Бенгази, который сейчас находится в городе Дерна.
Обе местные больницы стали временными моргами, но и их ресурсов не хватает — тела погибших в Дерне порой лежат под открытым небом, или их хоронят сотнями в братских могилах, сообщают The Guardian и Reuters.
Ориентировочное количество погибших только в Дерне может составить от 18 тыс. до 20 тыс. человек, заявил 13 сентября мэр города Абдулменам аль-Гаити в интервью телеканалу Al Arabia. Это около пятой части населения города.
52-летний водитель Усама Аль Хусади рассказал Reutrers, что ищет свою жену и пятерых детей после катастрофы. «Я ходил пешком, ища их… Я обошел все больницы и школы, но тщетно», — сказал он Reuters, плача и обхватив голову руками. Сам Аль Хусади уцелел, потому что работал в ночь, когда шторм накрыл город. Семья его отца потеряла около 50 членов семьи погибшими или пропавшими без вести.
Среди жертв наводнения также могут быть сотни мигрантов, поскольку Дерна и соседний город Сус, ныне также затопленный, из-за их близости к Италии и Греции были центрами для тысяч мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море. Многие из них жили в плохо обустроенном жилье возле порта. Также известно, что среди погибших по меньшей мере 145 человек были гражданами Египта.
Вода превратила целые кварталы Дерны в смесь обломков зданий, транспортных средств и мусора. В городе не работает связь, а спасатели до сих пор не могут добраться до отдельных районов.
«Ливия не была готова к такой катастрофе. […] Мы впервые сталкиваемся с катастрофой такого уровня», — сказал телеканалу канала Al Hurra Усама Али, представитель службы экстренной и скорой помощи.
В Ливию уже прибыли спасательные группы из Египта, Туниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Катара. Турция также отправила корабль с оборудованием для двух полевых госпиталей и 148 своих медицинских работников, а Великобритания объявила о пакете помощи на сумму до 1 миллиона фунтов стерлингов.
Уязвимость Ливии к природным катастрофам усугубляется многолетним политическим конфликтом, в частности борьбой за власть между двумя враждующими администрациями, напоминает CNN. Поддерживаемое ООН Правительство национального единства во главе с Абдулхамидом Дбейбехом базируется в Триполи на северо-западе Ливии. Тогда как восточную часть страны, пострадавшую от на воднений, контролирует Ливийская национальная армия во главе с командиром Халифой Хафтаром. Они поддерживают парламент страны, который заседает на востоке во главе с Усамой Хамадом.
Город Дерна, расположенный примерно в 300 километрах к востоку от Бенгази, подпадает под контроль Хафтара и его восточной администрации. Раскол страны значительно усложняет как координацию спасательных операций, так и все меры, которые могли бы предотвратить подобные катастрофы — от упреждающих сообщений о рисках до оценок опасности и поддержки объектов критической инфраструктуры, таких как дамбы, напомнил Лесли Мейбон, специалист по окружающей среде в британском Открытом университете.
NV собрал фотографии из наиболее пострадавших районов Ливии, свидетельствующие о масштабе стихийного бедствия.
ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии могут быть тяжелыми для чувствительных людей
Спасатели несут тело погибшего между разрушенными зданиями в Дерне
Масштабы разрушений в Дерне
Египетские спасатели в городе Дерна
Уничтоженный стихийным бедствием город Дерна, целые кварталы которого смыло в Средиземное море
Египтянин Хасан Эль Салхин плачет после похорон своего сына Али, тело которого репатриировали на родину. Али погиб вместе с тремя двоюродными братьями в Ливии после шторма Даниэль
Улицы города Дерна
Тела погибших в Дерне массово хоронят в братской могиле
Работники Общества Красного Полумесяца в Ливии работают в пострадавшем от наводнений районе, Дерна
Жители Дерны ищут своих близких среди тел погибших
Жители Дерны, пораженные масштабами стихийного бедствия
Тела погибших на улице возле одной из клиник в Дерне, которая сейчас стала моргом
Панорама затопленного населенного пункта Аль-Мухайли, Ливия
Панорама города Дерна через несколько дней после удара шторма Даниэль
Спутниковые фотографии, свидетельствующие о масштабе наводнения в Дерне (1 июля — 13 сентября)