Ливийская армия взяла в плен лидера Аль-Каиды - СМИ

Абу Сафьян бен Каму в 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев

Ливийская национальная армия в ходе операции ​в городе Дерна взяла в плен одного из лидеров террористической организации Аль-Каида Абу Сафьяна бен Каму, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник телеканала рассказал, что вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Как отмечает Al-Arabiya, 59-летний Абу Сафьян бен Каму - один из наиболее авторитетных лидеров террористической сети. Покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение.

В 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.

Одним из терактов, совершенных боевиками под руководством бен Каму, считается нападение на консульство США в ливийском Бенгази. В сентябре 2012 года во время атаки на дипмиссию погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов.