Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью 29 августа, 17:31 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Литва завершила строительство физического заградительного барьера на всей протяженности сухопутной границы с Беларусью.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на заявление подрядчика строительства, компании EPSO-G.

Физический барьер — забор и колючая проволока — установлен на участках протяженностью около 550 км. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

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По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните спецкомиссия подтвердила, что работа по строительству забора завершена, и осталось только подтвердить формальное завершение проекта.

Премьер подчеркнула, что забор не является «чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции». До конца года Литва должна еще завершить установку электронных систем наблюдения за границей.

Литва приняла решение полностью оградится от Беларуси забором в прошлом году после наплыва нелегальных мигрантов с белорусской территории. В Вильнюсе посчитали это гибридной атакой режима Лукашенко.

В последнее несколько месяцев число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Только за прошедшие выходные литовские пограничники задержали 125 человек.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4 200 человек.

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