Парламент Литвы запретил россиянам покупать недвижимость в стране 4 апреля, 16:16 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Сейм Литвы во вторник, 4 апреля, запретил россиянам и созданным или контролируемым ими компаниям покупать недвижимость на территории страны.

Как сообщает пресс-служба Сейма, во вторник 76 депутатов поддержали закон Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины. 13 членов Сейма голосовали против, 34 — воздержались.



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Запрет на покупку недвижимости не касается россиян, получивших временный или постоянный вид на жительство или получивших недвижимость в наследство.



Законопроект также приостанавливает прием заявлений на получение визы гражданами РФ и Беларуси в визовых центрах за границей (кроме случаев, когда процессом руководит МИД), прием заявлений на выдачу россиянам разрешения на временное проживание (кроме случаев, когда посредником выступает уполномоченный правительственный орган либо у россиян есть шенгенская, национальная виза, выданная Литвой, или вид на жительство, выданный страной-членом ЕС), а также запрещает ввоз и вывоз украинских гривен гражданами России и Беларуси на территорию Литвы.

Телеканал tv3.lt пишет, что законопроект должен был предусмаатривать запрет на получение гражданства Литвы россиянами и беларусами, но Сейм решил не применять эту меру к беларусам и предусмотреть исключения для россиян. Затем этот пункт полностью убрали.

Delfi пишет, что некоторые из этих санкций уже действуют в Литве, но цель законопроекта в том, чтобы собрать их в отдельном документе и не связывать с чрезвычайным положением, которое предусматривает более жесткие процедуры выдачи всех документов россиянам и беларусам.

Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать до 2 мая 2024 года, его могут продлить.



Главный советник президента по вопросам нацбезопасности Кястутис Будрис ранее говорил, что президент Гитанас Науседа может ветировать закон. Он объяснил, что Литва считает Россию и Беларусь одинаково ответственными за войну против Украины, поэтому на граждан этих стран должны распространяться одинаковые ограничения.

