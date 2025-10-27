Литва в четвертый раз за неделю приостановила работу аэропорта в Вильнюсе из-за метеозондов из Беларуси

Международный аэропорт Вильнюса четвертый раз за эту неделю приостановил работу (Фото: VSAT через LRT)

В воскресенье, 26 октября, Литва временно приостановила работу аэропорта Вильнюса и пунктов пропуска на границе с Беларусью после того, как в ее воздушное пространство залетели воздушные шары.

Об этом сообщает Reuters.

Работа аэропорта была приостановлена до 23:40 по Гринвичу. Граница с Беларусью будет оставаться закрытой до заседания Национальной комиссии безопасности Литвы, которое состоится в понедельник.

По данным властей страны, на этой неделе аэропорт Вильнюса уже трижды прекращал работу — во вторник, пятницу и субботу. Подобная ситуация также произошла 5 октября. Все случаи были связаны с появлением воздушных шаров над столицей.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Беларусью и ограничить транзит в российский Калининград, объяснив это угрозой контрабанды, которую осуществляют с помощью белорусских метеорологических зондов.

В администрации президента заявили, что Науседа расценивает последние инциденты и сбои в работе аэропортов как гибридную атаку на Литву, на которую необходимо реагировать как симметричными, так и асимметричными способами.