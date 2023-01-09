При въезде в Литву граждан Беларуси спрашивают, чей Крым 9 января, 17:23 Флаг Литвы (Фото:Peggy_Marco / pixabay)

Пограничники Литвы анкетируют граждан Беларуси при попытке въехать в страну и некоторых на основе их ответов не пускают.

Об этом заявил министр внутренних дел Арнольдас Абрамовичюс в эфире LRT.

По словам министра, граждан Беларуси спрашивают о целях въезда в Литву, а также об отношении к действиям России и статусе Крыма.

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Абрамавичюс считает, что такой опрос является достаточной мерой для проверки граждан Беларуси и вводить другие нет нужды.

«Большинство мер уже принято — введена более строгая проверка по прибытии в Литву, а также уменьшено количество свидетельств на временное проживание, обязательные дополнительные анкеты при выдаче этих документов, которые оценивают потенциальную угрозу национальной безопасности. Все меры действенны», — сказал он.

Он также добавил, что не стоит одинаково относиться ко всем гражданам Беларуси, каждый случай нужно оценивать отдельно.

14 декабря мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что Беларусь перебросила как минимум 20 танков на полигон вблизи границы с Польшей и Литвой.