Литовцы собрали $250 тысяч уже на второй морской дрон для Украины. Его назвали PEACE Да, третий будет PEACE Дюк

19 ноября, 12:06
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Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (Фото:FEDOROV/Telegram)

Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (Фото:FEDOROV/Telegram)

Жители Литвы собрали $250 тысяч на второй морской дрон для Украины. Первый купили всего два дня назад.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас в субботу, 19 ноября.

Еще один дрон назвали PEACE Да, а третий хотят назвать PEACE Дюк. На него уже собрали $40 тысяч.

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«Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника PEACE Дец мы собрали еще $250 тысяч на второй под названием Yes to peace (Да миру) или PEACE Да (PEACE Да)», — написал Тапинас в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1593887720019054595?s=20&t=rgilQcaQoTPAlEN4VliO-Q

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

В мае литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Литва Беспилотник Дроны United24

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