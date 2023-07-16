Литва не видит оснований усиливать защиту границы после прибытия «вагнеровцев» в Беларусь 16 июля, 19:34 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:Вагнер Групп/Телеграм)

Служба охраны госграницы Литвы следит за перемещением боевиков ЧВК Вагнер в Беларусь, но считает, что сейчас нет оснований для дополнительной защиты границы.

Об этом сообщил представитель ведомства Гедрюс Мишутис, пишет Delfi.

По его словам, защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции и саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий.

Видео дня

«Очевидно, что ситуация будет контролироваться. Но пока нет никаких признаков того, что нужно делать что-то особенное», — подчеркнул Мишутис.

Он также добавил, что граница с Беларусью строго контролируется.

В то же время Государственная пограничная служба заявляет, что сейчас учитывается вся информация, поступающая о возможной опасности для Литвы.

В службе также отметили, что армия Литвы видит, анализирует и оценивает отчеты в открытом доступе, однако не комментирует их.

16 июля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, которые находятся в Беларуси, пока не представляют угрозы для Украины.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут учить белорусов вести бои.

14 июля в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы обучать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ряд факторов указывали на то, что это техника ЧВК Вагнер.

В Госпогранслужбе Украины также подтвердили появление в Беларуси отдельных групп российской ЧВК Вагнер.

