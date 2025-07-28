Литва усилит ПВО на границе с Беларусью после инцидентов с дронами

Литва планирует усилить охрану воздушного пространства после двух инцидентов с дронами , которые залетели на территорию страны из Беларуси. Об этом сообщает LRT .

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для повышения эффективности наблюдения за границей будут приняты дополнительные меры, в частности, с привлечением сил Министерства внутренних дел.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас сообщил, что на приграничных территориях с Беларусью будут развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны.

«На сегодня есть план разместить дополнительные силы ПВО ближе к границе, потому что мы видим определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, знаем, где могут проходить эти коридоры, это уже второй случай — именно в этом районе мы и усилимся», — сказал он.

Кроме того, в планах ускорение закупок для обнаружения дронов, в частности, радары ближнего действия, которые ранее планировалось приобрести позже.

Также, Литва намерена ввести акустическую систему обнаружения дронов Sky Fortress на всей приграничной территории.

«Таким образом можно будет заранее определить, какие летательные объекты движутся, отличая парапланы, воздушные шары, маленькие самолеты. Это упростит и ускорит процесс принятия решений», — сказал главнокомандующий.

28 июля в воздушном пространстве Литвы обнаружили беспилотник неустановленного типа, который, вероятно, залетел на территорию страны из Беларуси.

Местные жители заметили дрон утром в понедельник на высоте около 200 метров недалеко от Вильнюса. Полиция сообщила, что привлекла все силы для его поиска. Пока непонятно, какой именно дрон залетел в Литву и где он мог упасть.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что в Литву залетел дрон из Беларуси, назвав это попыткой России унизить НАТО в странах Балтии.

10 июля в Литве также заявляли, что в страну с территории Беларуси залетел российский дрон-приманка, который был без боевой части. Тогда руководство страны переводили в укрытие, поскольку изначально считалось, что в Литву залетел шахед.

В ночь на 28 июля страна-агрессор РФ выпустила по Украине 324 беспилотника, 4 ракеты Х-101 и 3 Кинжала. ПВО Украины обезвредила 311 целей. Основным направлением ночного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области.