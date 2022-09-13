Литва продлила чрезвычайное положение на границе с Россией и Беларусью 13 сентября, 23:55 Литовский военнослужащий на границе с Беларусью (Фото:DELFI / Josvydas Elinskas)

Сейм Литвы проголосовал за введение чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью до 16 декабря.

Об этом сообщает Delfi.

Решение поддержали 68 человек, пять проголосовали против и 26 — воздержались.

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Введенное ранее чрезвычайное положение действует на всей территории страны до 15 сентября включительно. После этого оно будет действовать только на границе с Россией и Беларусью.

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Также с 19 сентября вступает в силу запрет о пересечении границы с Россией гражданам страны с туристическими шенгенскими визами. Тогда ЧП вступит в силу в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, а также на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

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