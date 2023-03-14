Сейм Литвы признал ЧВК Вагнер террористической организацией 14 марта, 13:05 Центр Вагнера в России (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Во вторник, 14 марта, Сейм Литвы признал российскую частную военную компанию Вагнер террористической организацией. За ответную резолюцию единогласно проголосовали 117 членов Сейма.

Об этом сообщает агентство BNS.

В принятой резолюции Сейма отмечено, что российская ЧВК Вагнер является террористической организацией, а ее члены и наемники представляют угрозу безопасности государства и общества. В то же время, парламент Литвы решительно осудил использование любых групп наемников, таких как Вагнер, созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений агрессии в Украине.



Видео дня

«С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие РФ и наемники частной военной компании Вагнер, активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму», — отмечается в принятом документе.

В резолюции Сейма отмечено, что ЧВК Вагнер основана приближенным к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Организация является теневым инструментом российских властей — она бесплатно получает от российского правительства военную технику: РЗСВ Град, танки, бронетехника и использует российскую военную инфраструктуру.

По словам Лауринса Кащунаса, одного из инициаторов этой резолюции, такие компании все чаще используются в военных конфликтах России, как мы видим и в Украине.

«Только что представленная публичная оценка угроз наших литовских разведывательных служб утверждает, что такие частные военные и охранные компании могут иметь возможность проводить ограниченные операции против Литвы, связанные в основном с некинетической деятельностью», — сказал политик.

Как заявил председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне, в странах Западной Европы фиксируются случаи, когда российские частные военные и охранные компании занимаются оказанием боевой подготовки по самообороне, курсами первой помощи и подобными услугами.

«Для нас важно не позволить России стереть границу между войной и миром, навязать нам повестку гибридных угроз, чтобы в случае агрессии Россия якобы не будет отвечать за операции якобы частной военной охраны компаний», — подчеркнул глава комитета Сейма.

Принятая резолюция Сейма призвала другие страны признать российскую частную военную компанию Вагнер террористической организацией.

6 февраля Верховная Рада признала ЧВК Вагнер международной преступной организацией.

В январе США признали ЧВК Вагнер транснациональной преступной организацией и расширили санкции против нее.

