Литва не будет впускать автомобили с российскими номерами, если только они не направляются в Калининград 12 сентября, 23:26 Флаг Литвы (Фото:iamout/pixabay.com)

Литва не будет впускать автомобили с российскими номерами, если только они не следуют транзитом в Калининград. Об этом сообщило Литовское национальное радио и телевидение (LRT), цитируя вице-министра иностранных дел Литвы Йовиту Нелюпшене.



«На данный момент граждане России могут пересекать границу, только если они имеют на это право, либо на автобусе, либо пешком», — говорит вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене.

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В прошлую пятницу Еврокомиссия обнародовала разъяснения относительно санкций, наложенных на Россию, согласно которым автомобили с российскими номерами не могут въезжать на территорию ЕС.

LRT отмечает, что Литва сделает исключение только для путешественников, следующих транзитом в Калининград. В противном случае попытки въехать на литовскую территорию на автомобиле с российской регистрацией могут привести к проблемам.

«Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, на машине с российскими номерами, если у него нет подтверждающих документов, что он едет в Калининград транзитом, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — объясняет Нелюпшене.

По данным Еврокомиссии, это не новый запрет, но до сих пор страны-члены ЕС не применяли его одинаково.

Запрет на импорт из России распространяется на автомобили, фотоаппараты, ноутбуки и сотни других предметов повседневного потребления, сообщил представитель ЕК Дэниел Ферри.

По его словам, россиян не будут раздевать, если они придут в одежде российского производства, но к ценностям, таким как автомобиль, нужно относиться «более строго».

Разъяснения Еврокомиссии запросила Германия, которая с конца июня не только ограничила въезд российских автомобилей, но и конфискует их внутри страны, сообщает LRT, ссылаясь на местные СМИ.

По данным Государственной пограничной службы Литвы, за последние полтора года в Литву въехало около 58 000 автомобилей с российскими номерами.

Количество автомобилей, выехавших из страны, составляет около 51 000, что на 7 000 меньше. Большая часть потока — это транзит в Калининград, говорится в сообщении LRT.

Ранее 12 сентября об аналогичном решении объявила Латвия. Там также перестанут пропускать транспортные средства на российской регистрации. В определенных случаях правоохранители будут конфисковывать автомобили.