Минобороны Литвы показало отправку в Украину новой партии снарядов

5 декабря, 01:58
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Литва готовит к отправке снаряды калибра 155-мм (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Литва готовит к отправке снаряды калибра 155-мм (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас показал отправку в Украину очередной партии снарядов калибра 155-мм.

«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», — сообщил Анушаускас.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1599498248351514624
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3 декабря Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Видео дня

Также в декабре страна обеспечит около 25 тысяч украинских военных зимней одеждой на сумму более 2 миллионов евро.

В конце ноября Литва отправила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=NoRY5c9D5YU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Литва Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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