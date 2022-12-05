Минобороны Литвы показало отправку в Украину новой партии снарядов
Литва готовит к отправке снаряды калибра 155-мм (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас показал отправку в Украину очередной партии снарядов калибра 155-мм.
«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», — сообщил Анушаускас.
3 декабря Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.
Также в декабре страна обеспечит около 25 тысяч украинских военных зимней одеждой на сумму более 2 миллионов евро.
В конце ноября Литва отправила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности.