Минобороны Литвы показало отправку в Украину новой партии снарядов 5 декабря, 01:58 Литва готовит к отправке снаряды калибра 155-мм (Фото:Arvydas Anušauskas/Twitter)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас показал отправку в Украину очередной партии снарядов калибра 155-мм.



«Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии», — сообщил Анушаускас.

3 декабря Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

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Также в декабре страна обеспечит около 25 тысяч украинских военных зимней одеждой на сумму более 2 миллионов евро.

В конце ноября Литва отправила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности.