В Минобороны Литвы надеются, что военная поддержка Украины в следующем году превысит 300 миллионов евро 25 декабря, 05:24 Арвидас Анушаускас рассказал о помощи Литвы (Фото:Арвидас Анушаускас/Facebook)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что в следующем году планируется передать Украине военной помощи более чем на 300 миллионов долларов.



Об этом сообщает Delfi.

Он отметил, что военная помощь должна увеличиться на 40 миллионов по сравнению с 2022 годом. Не исключается передача нового вооружения.

"На следующий год запланированная помощь составляет около 40 миллионов евро. Планируется закупка новой техники и другого оборудования, производимого в Литве и в котором нуждаются украинцы. Не исключаю, что в рамках модернизации литовской армии мы сможем передать и определенное вооружение", - заявил министр.

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Он отметил, что Литва была первой, кто начал передавать оружие Украине, за что ВСУ были очень благодарны.

"Украинцы говорят... это именно то, что было необходимо. Особенно на начальном этапе мы были вообще первыми, от кого они получили помощь. Мы направили помощь в Украину уже на второй день после начала войны", - заявил Анушаускас.