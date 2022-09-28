Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных 28 сентября, 16:53 Украинский военнослужащий стоит на уничтоженной российской военной технике (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Литва намерена передать Украине зимнюю форму на 2 млн евро. Обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Delfi.

Он уточнил, что это произойдет в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой», — сказал он.

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Анушаускас сообщил, что Литва уже передала ВСУ вооружения и другую военную технику на 209 млн евро.

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель почти половину запроса удалось закрыть.