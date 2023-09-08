Литва передала Украине полтора миллиона боеприпасов — Минобороны страны
Флаг Литвы (Фото:iamout/pixabay.com)
Литва в пятницу, 8 сентября, отправила в Украину полтора миллиона единиц боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны.
«Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.
В ближайшее время Украине также будут переданы:
- пусковые установки для зенитных ракетных комплексов NASAMS,
- антидроны,
- средства материально-технического обеспечения,
- другое вспомогательное оборудование.
В Минобороны отметили, что, помимо передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь, консультирует экспертов.
Помощь Литвы Украине с конца февраля 2022 года достигла 0,5 млрд евро и будет продолжаться, говорится в сообщении. На 2024−2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы — военная помощь.