Литва передала Украине полтора миллиона боеприпасов — Минобороны страны 8 сентября, 18:08 Флаг Литвы (Фото:iamout/pixabay.com)

Литва в пятницу, 8 сентября, отправила в Украину полтора миллиона единиц боеприпасов.

Об этом сообщила пресс-служба литовского Министерства обороны.

«Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине и сегодня передала воюющей стране полтора миллиона патронов», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов.

В ближайшее время Украине также будут переданы:

пусковые установки для зенитных ракетных комплексов NASAMS,

антидроны,

средства материально-технического обеспечения,

другое вспомогательное оборудование.

В Минобороны отметили, что, помимо передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь, консультирует экспертов.

Помощь Литвы Украине с конца февраля 2022 года достигла 0,5 млрд евро и будет продолжаться, говорится в сообщении. На 2024−2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы — военная помощь.