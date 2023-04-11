Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных 11 апреля, 17:29 Флаг Литвы (Фото:Peggy und Marco Lachmann-Anke / Pixabay)

Первая группа инструкторов Вооруженных сил Литвы отправилась в Германию для обучения украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

Группа инструкторов пехотной бригады «Жемайтия» Вооруженных сил Литвы примет участие в Миссии Европейского союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

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Литовские войска примут участие в многонациональной программе военной подготовки под руководством Германии вместе с немецкими и бельгийскими инструкторами.

Целью миссии EUMAM Ukraine является укрепление военных возможностей Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, не нарушая ее международно признанных границ, а также для защиты гражданского населения.

«Мы едем в Германию в качестве учебной группы для передачи знаний и навыков украинским военным. Мы проведем весь период миссии, обучая солдат, сражающихся за свободу своей страны. Мы надеемся не только передать знания, но и получить опыт, который мы будем применять при подготовке к защите нашей страны», — сказал капитан Томас Скерстонас, офицер, отвечающий за литовскую смену в учебной миссии.

Миссия будет включать базовое управление оружием, меткую стрельбу, медицинскую и инженерную подготовку, а также коллективную подготовку подразделений на различных уровнях с упором на наступательные и оборонительные операции в населенных и лесных районах.