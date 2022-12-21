Литва отправила Украине военные термокомплекты и теплые свитера

21 декабря, 14:25
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Помощь Украине от Литвы (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Помощь Украине от Литвы (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Литва отправила украинским военным термокомплекты и теплые свитера. Это первая партия такой помощи.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.

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«Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов литовского производства отправили для бойцов Украины. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов», — заявил он.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1605532084562325504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1605532084562325504%7Ctwgr%5E880a5296214c3eed6df5e29f8b0b9b1063c87008%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F342858-zelenskij-planue-zustritisa-z-bajdenom-rosiu-mozut-vikluciti-z-radbezu-oon-301-den-vijni-onlajn%2F

13 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада поставить Украине современные системы вооружений.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Помощь Литва Российская агрессия Военная помощь Одежда Свитер Война России против Украины

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