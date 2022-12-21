Литва отправила Украине военные термокомплекты и теплые свитера 21 декабря, 14:25 Помощь Украине от Литвы (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)

Литва отправила украинским военным термокомплекты и теплые свитера. Это первая партия такой помощи.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.

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«Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов литовского производства отправили для бойцов Украины. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов», — заявил он.

13 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада поставить Украине современные системы вооружений.

