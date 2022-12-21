Литва отправила Украине военные термокомплекты и теплые свитера
Помощь Украине от Литвы (Фото:Arvydas Anušauskas / Twitter)
Литва отправила украинским военным термокомплекты и теплые свитера. Это первая партия такой помощи.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
По его словам, всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов.
«Сегодня первую партию теплых свитеров и термокомплектов литовского производства отправили для бойцов Украины. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 000 свитеров и 15 000 термокомплектов», — заявил он.
13 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Запада поставить Украине современные системы вооружений.