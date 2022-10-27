Гражданка Израиля. В Литве объяснили, почему впустили в страну сбежавшую из РФ пропагандистку Собчак
Ксения Собчак покинула РФ на фоне арестов своих приближенных в Москве (Фото:Партия перемен/Facebook)
Российская пропагандистка Ксения Собчак, сбежавшая из страны на фоне ареста в Москве ее приближенных, въехала в Литву не как гражданка РФ.
Об этом в эфире радиостанции Ziniu Radijas заявил директор департамента госбезопасности страны Дарюс Яунишкис.
«Собчак является гражданкой Израиля, и именно по израильскому паспорту она может въехать в Литву. Визы не нужно. Она может находиться здесь в течение 90 суток», — объяснил литовский чиновник.
Информация о выезде Собчак в Литву через беларускую границу появилась накануне, 26 октября.
Это произошло на фоне ареста ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу об якобы вымогательстве у главы корпорации Ростех Сергея Чемезова.
Кроме того, в СМИ также появились сообщения о том, что у самой Собчак также прошли обыски.
В связи с этим она якобы приобрела авиабилеты в Дубай и Турцию, чтобы запутать свой след, а сама сбежала в Литву.
Сама пропагандистка свой отъезд из РФ пока не комментировала.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в 90-е работал на ее отца, тогдашнего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Кроме того, кремлевский режим использовал псевдооппозиционерку в качестве так называемого «спойлера» для оттягивания голосов противников действующей власти во время президентских выборов в РФ 2018 года.