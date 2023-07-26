При условии роста угрозы. Литва может закрыть автобусное сообщение с Беларусью 26 июля, 23:23 Литва рассматривает возможность уменьшения или закрытия автобусного сообщения с Беларусью (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Министерство транспорта Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с запросом проанализировать риски пассажирского автобусного сообщения с Беларусью.

Как сообщает литовский ресурс tv3.lt, если у ведомства возникнут опасения из-за роста уровня опасности, пассажирские перевозки будут существенно сокращены или полностью отменены.

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Сейчас между двумя странами курсируют 66 пассажирских автобусных маршрутов, которые обслуживают 11 литовских и 22 белорусских перевозчиков.

Президент Ассоциации пассажирского транспорта Литвы Гинтарас Накутис сказал, что сейчас между двумя странами рейсы пользуются большим спросом, а автобусы полностью заполнены.

«Автобусом едет много белорусов, у которых нет другого способа вернуться из Европы. Поскольку они работают и в Литве, и в других странах ЕС, им надо возвращаться. Самолетов больше нет», — рассказал Накутис.

Департамент госбезопасности Литвы уже неоднократно заявлял, что литовским гражданам следует воздержаться от поездок в Беларусь. Спецслужба сообщала, что на границе развернута активная деятельность беларусских спецслужб, которые допрашивали граждан Литвы, проверяли их компьютеры и мобильные телефоны, а также пытались с помощью шантажа и психологического давления завербовать литовцев.

23 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью.

