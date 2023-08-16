Литва не фиксирует попыток ЧВК Вагнер завербовать литовцев

16 августа, 22:57
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ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

Департамент государственной безопасности Литвы не зафиксирует случаев вербовки литовцев террористической организацией ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает LRT.

В письменном комментарии департамент заверили, что «в Литве не было зафиксировано подобных случаев, как в Польше или Латвии, где прямо или косвенно осуществлялись призывы присоединиться к ЧВК».

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Ведомство добавило, что рассматривает распространяемые в открытых источниках информации слухи о якобы планах «вагнеровцев» напасть на соседние с Беларусью страны.

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Департамент убежден, что цель информационной атаки — усиление давления на западные страны, чтобы те изменили свою позицию в отношении РФ и Беларуси, ограничив поддержку Украины и белорусских оппозиционных сил.

14 августа в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали россиян по подозрению в шпионаже. Они распространяли пропагандистские материалы ЧВК Вагнера.

На следующий день Служба госбезопасности Латвии обнаружила в сети прямые и косвенные призывы к гражданам Латвии присоединиться к ЧВК Вагнера.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Литва Российская агрессия Частная военная компания Вагнера

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