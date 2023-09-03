Президент Литвы хочет уменьшить белорусам возможности для въезда в страну 3 сентября, 04:33 Владимир Зеленский и Гитанас Науседа (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надо пересмотреть условия для въезда граждан Беларуси. Об этом сообщает LRT, Литовское национальное радио и телевидение.

Науседа сделал это заявление, когда вносил предложения на рассмотрение осенней сессии литовского Сейма.

Президент подчеркнул, что для безопасности жителей Литвы необходимо пересмотреть порядок, при котором у граждан Беларуси остается больше возможностей для въезда в Литву и получения там временного вида на жительство по сравнению с гражданами России.

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«Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статусу их вида на жительство в Литве. Сегодня мы живем в напряженной атмосфере, когда нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям, возможным попыткам дестабилизировать нашу внутриполитическую ситуацию. Она действительно хрупкая. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно», — цитирует Науседу LRT.

Однако, отмечает литовское медиа, среди проектов, внесенных им на осеннюю сессию, нет поправок, касающихся унификации правил для граждан России и Беларуси.

Зато среди поправок есть предложение ввести пожизненное заключение за некоторые преступления против национальной безопасности.

«В сегодняшнем контексте, когда наблюдаются такие активные усилия авторитарных, тоталитарных государств в борьбе с демократическими режимами, очень важно принять эту поправку», — сказал агентству BNS советник президента Паулюс Балтокас.

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Ранее глава польского МВД Мариуш Каминский заявил, что в случае провокаций Минска на границе с европейскими странами Польша и страны Балтии готовы отрезать Беларусь от Европы.