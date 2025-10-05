В Литве забрали гражданство у мужчины за участие в войне на стороне РФ. Позже оказалось, что это ошибка

В Литве вернули гражданство мужчине за участие в войне РФ против Украины (Фото: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania via Wikipedia)

Власти Литвы восстановили гражданство мужчины, у которого его в прошлом году забрали якобы за участие в войне против Украины на стороне России.

Об этом сообщает LRT.

По словам членов Комитета национальной безопасности и обороны в литовском Сейме, ни военная разведка, ни Департамент государственной безопасности не разглашают, сколько граждан Литвы воюют за Россию.

«Комитет заинтересовался этим вопросом, было несколько заседаний, и ответы предоставлял преимущественно Департамент государственной безопасности, которая, несомненно, фильтрует такую ​​информацию, собирает данные, проверяет их и позже презентует», — говорит член комитета Дайнюс Гайжаускас.

Депутат правой партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы Агне Билотайте была инициатором лишения гражданства троих человек, которые, вероятно, воевали в российской армии. Однако впоследствии оказалось, что один из них — Виталий Казакявичюс — на самом деле не служил в армии России, поэтому гражданство ему восстановили.

Кроме того, Министерство внутренних дел согласилось покрыть почти 3700 евро судебных издержек и выплатить Казакявичюсу 1000 евро компенсации.

«За время моего пребывания в должности это первый и последний случай, который произошел из-за того, что административные процедуры не были полностью завершены, что привело к этой ситуации», — говорит министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс.

В целом известно еще о двух литовцах, которых лишали гражданства за участие в войне против Украины: Юозаса Самуолиса и Кястутиса Кветкуса. Последний имеет судимость и, скорее всего, уже получил российское гражданство, добавляет LRT.