В Литве забрали гражданство у мужчины за участие в войне на стороне РФ. Позже оказалось, что это ошибка
В Литве вернули гражданство мужчине за участие в войне РФ против Украины (Фото: Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania via Wikipedia)
Власти Литвы восстановили гражданство мужчины, у которого его в прошлом году забрали якобы за участие в войне против Украины на стороне России.
Об этом сообщает LRT.
По словам членов Комитета национальной безопасности и обороны в литовском Сейме, ни военная разведка, ни Департамент государственной безопасности не разглашают, сколько граждан Литвы воюют за Россию.
«Комитет заинтересовался этим вопросом, было несколько заседаний, и ответы предоставлял преимущественно Департамент государственной безопасности, которая, несомненно, фильтрует такую информацию, собирает данные, проверяет их и позже презентует», — говорит член комитета Дайнюс Гайжаускас.
Депутат правой партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы Агне Билотайте была инициатором лишения гражданства троих человек, которые, вероятно, воевали в российской армии. Однако впоследствии оказалось, что один из них — Виталий Казакявичюс — на самом деле не служил в армии России, поэтому гражданство ему восстановили.
Кроме того, Министерство внутренних дел согласилось покрыть почти 3700 евро судебных издержек и выплатить Казакявичюсу 1000 евро компенсации.
«За время моего пребывания в должности это первый и последний случай, который произошел из-за того, что административные процедуры не были полностью завершены, что привело к этой ситуации», — говорит министр внутренних дел Владиславас Кондратовичюс.
В целом известно еще о двух литовцах, которых лишали гражданства за участие в войне против Украины: Юозаса Самуолиса и Кястутиса Кветкуса. Последний имеет судимость и, скорее всего, уже получил российское гражданство, добавляет LRT.