Литва лишила гражданства мужчину, женатого на матери внебрачных детей Шойгу — СМИ 13 декабря, 18:25 Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ)

МВД Литвы лишило гражданства Адолфаса Каминскаса — он женат на Елене Каминскас (Шебуновой), предполагаемой матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает LRT.

В правоохранительных органах журналистам рассказали, что Каминскас должен быть лишен гражданства, поскольку имеет российский паспорт, нарушая законодательство Литвы. Факт получения им гражданства РФ подтверждается выпиской из реестра юридических лиц страны-оккупанта.

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«Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить национальную безопасность. Поэтому при расследовании сложных дел по определению гражданства мы активизировали сотрудничество между ответственными учреждениями, а также внесли предложения по ужесточению правового регулирования процедур иммиграции и проверки на гражданство», — заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Литовский канал LRT со ссылкой на собственный отдел журналистских расследований сообщает, что Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, ранее Шебуновой.

Она является бывшей «подругой» Сергея Шойгу, от которого у нее двое детей. У самих Каминскасов двое собственных детей.

8 декабря суд в Литве оставил в силе решение Департамента миграции об аннулировании временного вида на жительство матери детей министра обороны РФ Сергея Шойгу Елены Каминскас.

