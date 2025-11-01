Литва ведет переговоры с Россией о продлении транзита газа в Калининград

Литва согласовывает с Россией срок и цену транзита газа в Калининград / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

Литва и РФ обсуждают продление контракта на транзит газа в Калининградскую область , возможное сокращение срока соглашения и повышение цены за услуги.

Об этом 1 ноября пишет LRT.

Согласно данным издания, стороны могут договориться о более коротком сроке действия нового договора и более высокой цене за услуги. О процессе уже уведомлена Еврокомиссия.

Переговоры ведут оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid и российский Газпром. Действующий контракт, заключенный в декабре 2015 года, заканчивается в этом декабре, а предыдущее соглашение действовало с конца 1999 года.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее отмечал, что не видит причин не продлевать контракт и что страна готова к сотрудничеству на условиях, выгодных для Вильнюса.

При этом литовские власти подчеркивают, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении соглашения должно приниматься с участием институтов ЕС.

По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, Литва ежегодно получает от транзита газа в Калининград до 20 млн евро, а по данным LRT средний доход составляет около 12 миллионов евро.

Газ из Беларуси проходит транзитом через Литву в Калининград, тогда как импорт российского газа в Литву, кроме этого маршрута, был полностью прекращен в апреле 2022 года.

31 октября Литва заявила, что прекращает перевозки российской нефти в Калининград, чтобы соблюдать санкции против Роснефти и Лукойла. Ранее страна позволяла транзит только товаров первой необходимости по железной дороге, но с 21 ноября такие перевозки больше не будут осуществляться.