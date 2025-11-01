Литва ведет переговоры с Россией о продлении транзита газа в Калининград
Литва согласовывает с Россией срок и цену транзита газа в Калининград / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)
Литва и РФ обсуждают продление контракта на транзит газа в Калининградскую область, возможное сокращение срока соглашения и повышение цены за услуги.
Об этом 1 ноября пишет LRT.
Согласно данным издания, стороны могут договориться о более коротком сроке действия нового договора и более высокой цене за услуги. О процессе уже уведомлена Еврокомиссия.
Переговоры ведут оператор литовской газотранспортной системы Amber Grid и российский Газпром. Действующий контракт, заключенный в декабре 2015 года, заканчивается в этом декабре, а предыдущее соглашение действовало с конца 1999 года.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее отмечал, что не видит причин не продлевать контракт и что страна готова к сотрудничеству на условиях, выгодных для Вильнюса.
При этом литовские власти подчеркивают, что вопрос транзита не является двусторонним и решение о продлении соглашения должно приниматься с участием институтов ЕС.
По словам министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, Литва ежегодно получает от транзита газа в Калининград до 20 млн евро, а по данным LRT средний доход составляет около 12 миллионов евро.
Газ из Беларуси проходит транзитом через Литву в Калининград, тогда как импорт российского газа в Литву, кроме этого маршрута, был полностью прекращен в апреле 2022 года.
31 октября Литва заявила, что прекращает перевозки российской нефти в Калининград, чтобы соблюдать санкции против Роснефти и Лукойла. Ранее страна позволяла транзит только товаров первой необходимости по железной дороге, но с 21 ноября такие перевозки больше не будут осуществляться.
Как сообщалось, 22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.