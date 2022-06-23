«Макнули лицом в реальность». Как Казахстан и Литва своими действиями вызвали истерику России — Яковина 23 июня, 18:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Указатель на территории Литвы (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Заявления президента Казахстана и действия Литвы в отношении транзита в Калининградскую область макнули Путина лицом в реальность и вызвали истерику Кремля.

Международный обозреватель Иван Яковина рассказал Радио НВ о том, как Москва угрозами пытается запугать эти страны.

Начать я сегодня хочу с удивительной истории, даже двух историй, которые разворачиваются вокруг РФ с участием РФ и ее соседей. Первая страна, о которой я хочу рассказать, это, конечно, Казахстан. Как вы помните, на недавнем международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, наверное, самым ярким событием этого форума стало выступление Касым-Жомарт Токаева, президента нынешнего Казахстана, который прямо сидя на сцене, начал, в общем, пререкаться с Владимиром Путиным относительно будущего «ЛДНР» так называемых и вообще будущего, если так сказать можно, глобализации в целом. Но он сделал несколько очень таких резких заявлений, которые сильно не понравились российскому президенту.

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Во-первых, он сказал, что Казахстан ничего не должен РФ за ту помощь, которую Владимир Путин оказал самому Токаеву в начале текущего года, когда в Казахстане чуть не случилась революция. Всю страну тогда спас вовсе не Владимир Путин, а ОДКБ. То есть, та самая структура, в которой формально Россия является лишь одной из сторон. На самом деле она, конечно, главная там, но формально по уставу она является такой же полноправной стороной, как Армения, Кыргызстан, Таджикистан или Беларусь. Поэтому Токаев говорит: да, мы обратились к ОДКБ, ОДКБ нам помогли, мы России ничего в этом смысле не должны. То есть, он, как бы, сказал, что России помогать в нынешней текущей ситуации, тяжелой для России, он не собирается, вообще долгов перед Россией у него никаких нет. Потом он сказал, что ни в коем случае его страна никогда не признает «республики» на Донбассе. Он сказал: вы знаете, если мы начнем признавать каждое такое квазигосударство, то во всем мире будет не 193 государства, как сейчас, а 500 или 600, это будет хаос, нас это не устраивает.

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