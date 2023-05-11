В Литве предложили ввести уголовную ответственность за одобрение российской агрессии 11 мая, 03:48 Литва предлагает наказывать сторонников российской войны (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Парламентская группа от консервативной партии Литвы предложила приравнять действия РФ в Украине к преступлениям нацистов и СССР.

Об этом сообщает LRT.



В частности, в законопроекте предлагается добавить слово российский в Уголовный кодекс, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за публичное одобрение, отрицание или грубое унижение международных злодеяний, преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией.

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Подобные действия в Литве наказываются штрафом, ограничением свободы, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

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"Целью законопроекта является предусмотрение уголовной ответственности и других мер уголовно-процессуального характера, связанных с ее применением, для лиц, публично поддерживающих или отрицающих или грубо умаляющих агрессию, совершенную Россией против Украины, оккупацию ее территории (в том числе Крыма)" , – говорится в законопроекте.

Верховная Рада Украины 2 мая приняла постановление, признающее политический режим в России как рашизм и осуждающее идеологические основы и общественные практики российского режима.

