Литва начала строить укрепления на закрытом КПП с Беларусью — фото 18 августа, 22:09 Литовский депутат Лауринас Кащюнас показал первые фортификационные сооружения на закрытом КПП Шумскас, который расположен на границе с Беларусью и был закрыт два дня назад (Фото:Laurynas Kasčiūnas/Facebook)

В пятницу, 18 августа, депутат парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас побывал на КПП Шумскас на границе с Беларусью. По его словам, на закрытом пункте пропуска уже установили фортификационные сооружения.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Процесс идет. После того, как были закрыты КПП, рядом появились первые фортификационные укрепления. Вашему вниманию — закрытый КПП Шумскас», — отметил Кащюнас.

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По его словам, идея установки фортификационных укреплений и средств контрмобильности появилась еще в прошлом году. В рамках реализации этой идеи Литва будет иметь 19 парков, в которых будут хранить средства контрмобильности и фортификационные средства.

Фото: Laurynas Kasčiūnas/Facebook

Кащюнас добавляет, что в случае необходимости эти инженерные сооружения будут оперативно использованы для остановки врага. Первый такой парк появится осенью 2023 года, а реализация всего проекта займет год.

16 августа власти Литвы заявили, что временно закрывают контрольно-пропускные пункты Шумскас и Тверечюс на границе с Беларусью на фоне прибытия на белорусскую территорию боевиков так называемой ЧВК Вагнер.

Сувальский коридор и вагнеровцы: что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Инфографика: NV

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».

Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Альянс не видит прямой или косвенной угрозы со стороны террористической группировки ЧВК Вагнер, которые находятся в Беларуси.

